شكرا لمتابعة خبر عن الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح باب القبول في برامج الماجستير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول في برامج الماجستير للعام الجامعي 1447هـ، ويستمر حتى يوم السبت 8 محرم 1447هـ الموافق 3 يوليو 2025م، عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الرسمي.

وتطرح هذه البرامج بالشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية في إطار التعاون الدولي الذي تعتمده الجامعة لتعزيز جودة التعليم ومواءمته للمعايير العالمية بما يتيح للطلبة تجربة أكاديمية حديثة تدعم التميز المهني والقدرة على المنافسة في سوق العمل.

وتتوزع البرامج على أربع كليات، تشمل: كلية العلوم الإدارية والمالية التي تطرح برامج ماجستير إدارة الأعمال، والتسويق الرقمي، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وكلية الحوسبة والمعلوماتية التي تقدم برنامجي ماجستير الأمن السيبراني وعلوم البيانات، إلى جانب كلية العلوم الصحية التي تطرح برنامجي ماجستير إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الإلكترونية (هنا) للاطلاع على تفاصيل البرامج المطروحة، وشروط القبول، ومواعيد التقديم، مؤكدة أن هذه البرامج تأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تأهيل وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجالات حيوية، ضمن بيئة تعليمية مرنة تجمع بين الحضور والافتراض، وتعتمد على أحدث أدوات وتقنيات التعليم الإلكتروني، وتواكب المتغيرات الحديثة وتُسهم بفاعلية في التنمية.