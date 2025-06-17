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تخريج دورات للكادر النسائي بالحرس الملكي

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تخريج دورات للكادر النسائي بالحرس الملكي

احتفت رئاسة الحرس الملكي بتخريج عدد من الدورات التدريبية للكادر النسائي، بحضور مساعد رئيس هيئة العمليات ومدير إدارة القبول والتسجيل بالحرس الملكي المكلف العميد الركن عبدالله بن ناصر الرشيدي، وذلك بعد إتمامهن البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، في أمن وحماية الشخصيات وأمن المنشآت والتربية البدنية التي تؤهلهن للقيام بمهامهن الأمنية باحترافية عالية.

ويأتي هذا الانضمام ضمن خطط تطوير وتحديث منظومة العمل في الحرس الملكي وفق رؤية المملكة 2030، التي أكدت أهمية مشاركة المرأة في ميادين العمل العسكري والأمني.

وعبّرت المجندات الجدد عن فخرهن واعتزازهن بالانضمام إلى هذا الصرح الشامخ، مؤكدات عزمهن على أداء الواجب بكل أمانة وإخلاص في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وفي الختام ألقى مساعد رئيس هيئة العمليات كلمة هنأ فيها الخريجات، وأوصاهن بالعمل الجاد، وأن ينعكس ما تعلمنه في الدورات على الجانب العملي والتطبيقي في أعمالهن ومهامهن, متمنيًا لهن التوفيق والسداد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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