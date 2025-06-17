تخريج دورات للكادر النسائي بالحرس الملكي

ويأتي هذا الانضمام ضمن خطط تطوير وتحديث منظومة العمل في الحرس الملكي وفق رؤية المملكة 2030، التي أكدت أهمية مشاركة المرأة في ميادين العمل العسكري والأمني.
وعبّرت المجندات الجدد عن فخرهن واعتزازهن بالانضمام إلى هذا الصرح الشامخ، مؤكدات عزمهن على أداء الواجب بكل أمانة وإخلاص في خدمة الدين ثم الملك والوطن.
وفي الختام ألقى مساعد رئيس هيئة العمليات كلمة هنأ فيها الخريجات، وأوصاهن بالعمل الجاد، وأن ينعكس ما تعلمنه في الدورات على الجانب العملي والتطبيقي في أعمالهن ومهامهن, متمنيًا لهن التوفيق والسداد.
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