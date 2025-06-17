تخريج دورات للكادر النسائي بالحرس الملكي

احتفت رئاسة الحرس الملكي بتخريج عدد من الدورات التدريبية للكادر النسائي، بحضور مساعد رئيس هيئة العمليات ومدير إدارة القبول والتسجيل بالحرس الملكي المكلف العميد الركن عبدالله بن ناصر الرشيدي، وذلك بعد إتمامهن البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، في أمن وحماية الشخصيات وأمن المنشآت والتربية البدنية التي تؤهلهن للقيام بمهامهن الأمنية باحترافية عالية.

ويأتي هذا الانضمام ضمن خطط تطوير وتحديث منظومة العمل في الحرس الملكي وفق رؤية المملكة 2030، التي أكدت أهمية مشاركة المرأة في ميادين العمل العسكري والأمني.

وعبّرت المجندات الجدد عن فخرهن واعتزازهن بالانضمام إلى هذا الصرح الشامخ، مؤكدات عزمهن على أداء الواجب بكل أمانة وإخلاص في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وفي الختام ألقى مساعد رئيس هيئة العمليات كلمة هنأ فيها الخريجات، وأوصاهن بالعمل الجاد، وأن ينعكس ما تعلمنه في الدورات على الجانب العملي والتطبيقي في أعمالهن ومهامهن, متمنيًا لهن التوفيق والسداد.