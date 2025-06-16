السعودية | الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء «مربع 3» في طهران… ويقصف مبنى الإذاعة والتلفزيون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، بضربة إسرائيلية وانقطع البث المباشر على الفور.

ووقعت الضربة فيما كانت مذيعة تتكلم في بث مباشر قبل أن تشاهد تغادر القاعة على عجل، على ما أورد تقرير إعلامي إيراني نشر مقطع فيديو للحادث.

وفق الشرق الأسط قال التلفزيون الإيراني إنه تعرض لهجوم إسرائيلي، وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بوقوع غارة جوية استهدفت القناة الإخبارية الإيرانية وتحديدا مركز مؤتمرات الإذاعة والتلفزيون، ما أدى لمقتل عدة موظفين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض «هيئة البث في منظمة الإذاعة والتلفزيون» لهجوم باستخدام «أثقل قنبلة ممكنة».

وكان الجيش الإسرائيلي نشر عبر قنوات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أمر إخلاء لسكان منطقة في وسط طهران تمهيداً لاستهدافها.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، رسالة باللغتين العربية والفارسية تقول: «إنذار عاجل للسكان والعاملين والموجودين في مربع 3 في طهران، في المنطقة التي يجري عرضها في الخريطة المرفقة. في الساعات المقبلة سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني».

لليوم الرابع، واصلت إسرائيل وإيران، الاثنين، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذن تشن تل أبيب هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما أكدت طهران أن «لا حدود» في الرد على إسرائيل بعدما «تجاوزت كل الخطوط الحمر»، وشنت بالفعل عدة موجات بمئات الصواريخ الباليستية على الدولة العبرية، تسببت بمقتل 24 شخصاً على الأقل.

وتركزت هجمات اليوم على البنى التحتية في كلا البلدين. وتوعدت إيران بتنفيذ ضربات صاروخية «أشد تدميراً ضد أهداف حيوية» في إسرائيل، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية لكنها تسعى للحفاظ على حقها في الطاقة والأبحاث النووية.

