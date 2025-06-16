السعودية | مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينزع (1.317) لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2025 م، من انتزاع (1.317) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها: (38) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.276) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في محافظة عدن من نزع (4) ألغام مضادة للدبابات و(802) ذخيرة غير منفجرة و(3) عبوات ناسفة، وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب تم نزع (34) لغمًا مضادًا للدبابات و (460) ذخيرة غير منفجرة، ونزع (14) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء بمحافظة تعز.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو حتى الآن إلى (2.456) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (500) ألف لغم، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

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