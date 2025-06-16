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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين

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شكرا لقرائتكم جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة نجران عن بدء استقبال طلبات التقديم على برنامج المنح الدراسية “الداخلية” لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة، وذلك للعام الدراسي 1447هـ، عبر منصة “ادرس في ”.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن للطلبة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل زيارة منصة “ادرس في السعودية”، على الرابط هنا، مشيرة إلى أن التقديم يستمر حتى 31 يوليو 2025.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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