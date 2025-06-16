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المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات

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الرياض - محمد الوسيري - ‏‎حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في مختلف مناطق المملكة، مما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

‏‎وقال الدفاع المدني عبر منصة إكس إنه يجب التأكد من خلو المركبة من الشواحن المتنقلة، وبطاريات الهواتف، والولاعات، وعبوات الغاز، والعطور، ومعقمات الأيدي السائلة، وذلك نظرًا لما تشكله من خطر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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