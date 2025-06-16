شكرا لقرائتكم السديس: رئاسة الحرمين حريصة على تعظيم أثر السنة وتوثيق صلة المسلمين بتراث النبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعزيزًا للمسار الإثرائي للسنة النبوية، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إقامة دورة علمية بعنوان: “حفظ السنة النبوية والمتون العلمية”، خلال الاجازة الصيفية لعام 1447 هجرية في توسعة الملك فهد الدور الأول بالمسجد الحرام لإثراء تجربة اللقاصدين والمعتمرين في موسم العمرة.

‏وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن إطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية يُجسد حرص الرئاسة على العناية بالسنة النبوية المطهرة، من خلال تقديم برامج إثرائية نوعية تهدف إلى توثيق صلة المسلمين بتراث النبوة.

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وأوضح أن الدورة للعلمية لحفظ السنة النبوية والمتون العلمية تعد جزءًا محوريا من جهود الرئاسة في تأهيل طلبة العلم وفق منهجية علمية محكمة، تجمع بين الرواية والدراية، وتسهم في بناء جيل واعٍ متمكن في العلوم الشرعية والسنة النبوية . وستنطلق الدور يوم الأحد 3 محرم 1447هـ، وستستمر حتىُ يوم الخميس 6 صفر 1447هـ.

وتتضمن مقررات الدورة ،مختصر الصحيحين للإمام عبد الحق الإشبيلي وكتاب زوائد السنن الأربع على الجمع بين الصحيحين ، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الى جانب كتاب المنهل الجاري المنتقى من فتح الباري، وكتاب كفاية المستقنع لأدلة المقنع وكتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد وزاد المستقنع في وكتاب اختصار المقنع ومقدمة في أصول التفسير مختصر التحرير وألفية ابن مالك.

وأكدت الرئاسة أن من شروط الدورة حفظ القرآن كاملًا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين وحفظ نصف القرآن للمشاركة في بلوغ المرام وحفظ خمسة أجزاء من القرآن للمشاركة في عمدة الأحكام.‏

وتأتي تنظيم هذه الدورة ضمن البرامج العلمية التي تُنفذها الرئاسة خلال موسم الإجازة الصيفية؛ حرصًا منها على تعزيز الوعي الديني، وحفظ السنة النبوية، ونشر المتون العلمية بين طلاب العلم ورواد المسجد الحرام.. وستنفذ الدورة على فترتين الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر حتى التاسعة صباحًا والفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.