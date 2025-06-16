شكرا لقرائتكم حرارة صيف معتدلة تُنعش أسواق التمور وتطيل موسم الرطب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن درجات الحرارة في بداية فصل الصيف ورغم ارتفاعها، كانت تدور في نطاق معدلاتها الطبيعية. حيث تراوحت بين حر خفيف إلى متوسط، وأحيانًا قوي.

وتابع الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن هذا النمط من درجات الحرارة يساعد على نضج التمر بشكل متدرج. وهو ما يصبّ في مصلحة المزارعين، حيث يمنحهم فرصة لتسويق التمور خلال فترة أطول، وبالتالي يحققون عائدًا ماليًا أفضل.

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ولفت إلى أن المستهلكين بدورهم يستفيدون من هذه الحالة، إذ تطول فترة توافر “الرطب” أو ما يعرف بـ”الخراف”، وهو ما يفضله الكثير من محبي التمور.