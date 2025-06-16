شكرا لقرائتكم تنفيذ مشروع شبكات المياه لخدمة قلوة بأكثر من 37 مليون ريال استعدادًا لـ صيف الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاء القطاع الجنوبي من تنفيذ مشروع خطوط وشبكات مياه الشرب في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، بكُلفة تجاوزت (37) مليون ريال، بهدف خدمة أكثر من (10) ألف مستفيد.

يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن الجداول الزمنية المعتمدة، وتماشيًا مع الطلب المتزايد على المياه، مع التأكيد على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.

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وقالت الشركة: “لقد تضمن المشروع استكمال تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات مياه بطول (141,870) مترًا طوليًا في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، بالإضافة إلى إنشاء محطة ضخ بسعة إجمالية تتجاوز (8.4) ألف متر مكعب يوميًا، وذلك بهدف رفع نسبة التغطية، وإيصال المياه إلى أكبر عدد من السكان في المحافظة والقرى التابعة لها، بكُلفة إجمالية تجاوزت (37) مليون ريال لخدمة أكثر من (10) آلاف مستفيد”.

موسم صيف الباحة

وذكرت أن هذا المشروع يأتي استعدادًا لموسم صيف الباحة الذي يرتفع فيه الطلب المتزايد على المياه، مبينةً أنه يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه وإيصالها إلى المستفيدين، والمساهمة في تحقيق الأمن المائي، وتقديم خدمات مياه مستدامة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وفق خطط زمنية دقيقة ومعايير جودة عالية.

ودعت شركة المياه الوطنية عملاءها في محافظة قلوة والاحياء والقرى والمراكز التابعة لها (مخطط الإسكان، مركز الشعراء والقرى التابعة له، قرية نيرا بالديان، قرية حنونة) التي تم إيصال الخدمة إليها طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (nwc.com.sa).