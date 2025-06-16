شكرا لقرائتكم توقعات الطقس اليوم: غبار ورياح على عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منهما، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.