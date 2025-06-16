شكرا لقرائتكم خبر أجواء وتجارب وعروض وباقات تجذب السياح لأحضان الطبيعة في عسير والطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ انطلاق برنامج صيف السعودية 2025 تحت شعار "لوّن صيفك"، بدأت عسير والطائف في استقبال أعداد كبيرة من الزوار والسياح، للاستمتاع بأجوائهما الباردة وطبيعتهما الساحرة، وبدأت معها العديد من شركات القطاع الخاص بالمملكة في تقديم العروض والباقات لاستقطاب السياح نحو الوجهات والفعاليات والتجارب المميزة التي تناسب كل الأعمار والأذواق.

وتتميز جبال عسير والطائف خلال هذه الأيام بأجواء صيفية باردة وممتعة، تجعلهما وجهتين مثاليتين للأنشطة الخارجية التي تستهوي العائلات والشباب، خاصة في ظل العديد من العروض التي يقدمها القطاع الخاص السياحي في المملكة، ومن أبرزها عروض "كوزمو ترافل" التي تشمل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق وتنظيم رحلات سياحية لزيارة أبرز الأماكن، والاستمتاع بالعديد من الفعاليات والتجارب التي أعدت لاستقطاب الزوار وإثراء تجاربهم في أماكن ووجهات متعددة.

وتجذب الأجواء الباردة في عسير كافة الزوار والسياح إلى أحضان الطبيعة، من خلال زيارة الجبال والمنتزهات والمزارع والمناظر الخلابة، ولذلك تنظم شركات السياحة رحلات إلى أماكن متنوعة في منطقة عسير، مثل قرية رجال ألمع التراثية، ومنتزه الحبلة، ومزرعة الليوان، وقرية السماء، وغيرها، لما تتمتع به هذه الأماكن من طبيعة ساحرة تعانق تراث المنطقة العريق، إلى جانب ما تتميز به من أنشطة وتجارب ممتعة، مثل محلات بيع العسل والمقتنيات والتحف، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، والأماكن المخصصة للأطفال، وأنشطة التخييم والهايكنج، والعديد من التجارب الأخرى التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، وتناسب كافة الأعمار والأذواق، لقضاء أوقات مميزة بين الطبيعة والأجواء المميزة.

ومن عسير إلى الطائف، يحظى عشاق الطبيعة بتجارب لا مثيل لها، حيث المناظر المبهرة، والجبال الشاهقة ذات الأجواء المثالية، والأنشطة الممتعة بين المزارع والمنتزهات والحدائق، التي تستقطب السياح والزوار من كل الفئات والأعمار، ومن أبرزها حديقة الرُّدَّف التي تعد ملاذاً هادئاً لعشاق التأمل والاسترخاء، والاستمتاع بالمسطحات التي تكسوها ألوان الطبيعة الزاهية، ومشاهدة عروض موسيقية حيّة تتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية، على أنغام الطبيعة العذبة، كما تزدان ممرات الحديقة بأنواع بديعة من الزهور في موسم مهرجان الورد الطائفي، إلى جانب مجموعة من المقاهي والمطاعم التي تقدم المشروبات والأطباق الشهيّة وسط مساحات الحديقة الغنّاء.

ولعشاق الطائف موعد مع مصانع منتجات الورد، والتي تعد من أجمل التجارب الاستثنائية التي يخوضها الزوار والسياح، حيث لا بُدّ للزائر أن يعود محملاً بعبق الورد الطائفي، واقتناء منتجاته المتميزة، والتقاط الصور التذكارية بين مزارعه، لتبقى زيارة الطائف في ذاكرة الزمن، رحلة ثرية لا مثيل لها.

وبين تلك الأجواء الرائعة والتجارب المثيرة يحظى السياح والزوار في صيف السعودية 2025 بالعديد من العروض والباقات التي تقدمها شركات القطاع الخاص السياحي لاستقطاب المصيفين وتيسير رحلتهم؛ حيث توجد العديد من باقات السفر الشاملة، والبرامج السياحية المتكاملة، التي تقدمها بعض الشركات وبأسعار مناسبة، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.

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