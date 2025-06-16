السعودية | مُحافظ الطائف يطلع على أعمال وآليات سير الاختبارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور سعيد الغامدي، الذي قدم لسموه تقريرًا عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، في مدارس الطائف والمراكز التابعة لها تعليميًا.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ورعاية دائمة تطمح إلى تعزيز المسيرة التعليمية للأبناء الطلاب والطالبات.

من جانبه أعرب الغامدي عن شكره لسمو محافظ الطائف على دعمه وتقديره للعمل التعليمي.

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