السعودية | المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يفتح باب التدريب المنتهي ‏بالتوظيف

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يفتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - فتح المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات باب القبول لاستقبال طلبات المتقدمين من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، وذلك لشغل وظائف شاغرة للشباب السعودي في جميع مناطق المملكة بشركات موزعي السيارات بالمملكة في مجال تقنية وصيانة السيارات.
ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للاطلاع على اشتراطات القبول:www.sjahi.org .
نسخ الرابط تم نسخ الرابط