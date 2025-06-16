السعودية | المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يفتح باب التدريب المنتهي ‏بالتوظيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - فتح‎ ‎المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات باب القبول لاستقبال طلبات المتقدمين من حملة ‏الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، وذلك لشغل وظائف شاغرة للشباب ‏السعودي في جميع مناطق المملكة بشركات موزعي السيارات بالمملكة في مجال تقنية وصيانة السيارات.‏

ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للاطلاع على اشتراطات القبول:‏‎www.sjahi.org ‎‏.

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