اخبار السعوديه

السعودية | المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يفتح باب التدريب المنتهي ‏بالتوظيف

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يفتح باب التدريب المنتهي ‏بالتوظيف 1/2
  • السعودية | المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يفتح باب التدريب المنتهي ‏بالتوظيف 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يفتح باب التدريب المنتهي ‏بالتوظيف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - فتح‎ ‎المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات باب القبول لاستقبال طلبات المتقدمين من حملة ‏الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، وذلك لشغل وظائف شاغرة للشباب ‏السعودي في جميع مناطق المملكة بشركات موزعي السيارات بالمملكة في مجال تقنية وصيانة السيارات.‏

ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للاطلاع على اشتراطات القبول:‏‎www.sjahi.org ‎‏.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا