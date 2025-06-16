شكرا لقرائتكم خبر الجاسر رئيساً شرفياً لمهرجان "البساط الأحمر" في أغادير المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قامت إدارة مهرجان البساط الأحمر للفيلم الدولي 2025 بمدينة أغادير المغربية بتعيين المخرج د.عمر الجاسر الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب رئيساً شرفياً للمهرجان .

وصرح المخرج ع. الحميد العزاوي مدير المهرجان نقدر جهود المخرج الجاسر في دعم الحراك الثقافي والفني في العالم العربي ولما يملكه من رؤية نيرة وجهود واضحه وإسهامات في دعم وتشجيع المبادرات الثقافية والفنية العربية وتقديراً منا تم تعيينه رئيساً شرفياً للمهرجان وسيكون أضافة مميزه للمهرجان بما يملكه من خبرة وروحه المحبة والداعمة للجميع.

وأبدى الجاسر سعادتة واعتزازه بهذه الثقة وتشريفه برئاسة المهرجان وخدمة الثقافة والفنون محلياً وعربياً شرف لي ولكل فنان عربي ، وبدوري أشكر رئيس المهرجان وأدارته الموقرة لهذه الثقة الكريمة من قبلهم وشرف لي أن أشارك في مهرجانهم بالمملكة المغربية العزيزة على قلبي وتمنياتي لهم بدورة ناجحة ومميزة تليق بالحراك السينمائي المغربي .

وجدير بالاشارة أن المخرج دعمر الجاسر مخرج سعودي له مشاركات في العديد من المهرجانات المسرحية والسينمائية كعضو لجنة تحكيم او مستشار فني وأعلامي او مكرم .