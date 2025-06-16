"إكرام الضيف" تحتفي بشركاء النجاح من البعثات والفائزين بجوائز "لبّيتم"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة بذراعها (إكرام الضيف) بشركاء النجاح من بعثات الحج والفائزين بجائزة ( (لبّيتم) الممنوحة من وزارة الحج والعمرة لموسم حج 1446هـ.

وشهد الحفل حضور رؤساء بعثات حج ومندوبي 11 دولة تقوم إكرام الضيف بخدمتهم، بحضور رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية أ. محمد معاجيني والرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد ونائبه أ. غازي راضي ومديري الإدارات ورؤساء علاقات الدول ومشرفي مراكز الضيافة.

واشتمل الحفل على كلمات احتفائية وعروض أفلام لقصة إكرام الضيف والخدمات في المشاعر، كما خُصص فيلم خاص للدول الأربع الفائزة بجوائز وزارة الحج والعمرة وهي الجزائر وتونس ومصر وعمان، واختتم الحفل بالتكريم، ثم شارك المحتفى بهم في العرضة السعودية وعدد من الفنون الشعبية.

من جانبهم، وصف رؤساء مكاتب شؤون الحجاج موسم حج هذا العام بالموسم الاستثنائي، مشيرين إلى أن التخطيط السليم والتنظيم الدقيق والتدابير الأمنية أفرزت موسم حج مثالي وناجح.

وعبّروا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كل التسهيلات والخدمات التي وجدها ضيوف الرحمن هذا الموسم، مما ساعد على أداءهم النسك بيسر وسهولة وأمان.

وأشاروا إلى التعاون والتكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة ومطوفو حجاج الدول العربية ممثلة بذراعها إكرام الضيف كان وراء تميّزهم وحصولهم على جائزة لبيتم لهذا العام.

الاستعداد المبكر

بداية أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية ورئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية اللواء أشرف عبدالمعطي على أن التعاون والتناغم مع كل الجهات العاملة في الحج بكل مراحله كان له دور بارز في نجاح الموسم.

مشدداً على أن الاستعداد المسبق لموسم الحج ساعد مكاتب شؤون الحج في الإعداد والتهيئة للموسم ليفرز في النهاية نجاحاً منقطع النظير وموسماً مثالياً، مستشهداً بإعلان وزارة الحج والعمرة فور نزول الحجاج من المشاعر ضوابط الموسم المقبل وهو أمر يساعد على التخطيط والتنظيم مما يفضي للنجاح والتميز.

وأثنى على التعاون مع مطوفي حجاج الدول العربية ممثله بذراعها إكرام الضيف والتي كان لها أكبر الأثر في تقديم خدمات مميزة لحجاج جمهورية مصر العربية.

وبارك في نهاية حديثه لكل رؤساء مكاتب شؤون الحج الفائزين بجوائز وزارة الحج والعمرة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

عمل دؤوب

وعبّر رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر طاهر البرايك عن سعادتهم بفوزهم بجائزة (لبّيتم) الذهبية المقدمة من قبل وزارة الحج والعمرة، مشيراً إلى أن فوزهم بالجائزة جاء نتيجة لجهد جهيد وعمل دؤوب وعمل متواصل لخدمة حجاج بيت الله.

وأضاف: "هذه الجائزة بقدر الفرح والسرور بها إلا أن لها رمزية بالغة فهي عنوان النجاح والانتقال من الحسن الى الأحسن، وتدفعنا لرفع كفاءة العمل لخدمة حجاج بيت الله بأفضل طريقة".

وزاد الدكتور طاهر: "من المؤشرات لنجاحنا في هذا الموسم مراعاة الاشتراطات والتدابير الصحية والتنظير الحمائي الوقائي والتوجيهات الفقهية الدينية لتحقيق حج آمن وناجح ومميز".

وقال رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر : "فرحنا بهذه الجائزة واحتفالنا مع مطوفي حجاج الدول العربية ممثلة بإكرام الضيف هو رجوع بنا من الواقع النظري إلى العملي عنوانه حج ناجح بإذن الله".

وختم حديثه بالقول: "أقدم أسمى معاني العرفان وكامل الثناء إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل السلطات والقيادات السعودية التي قامت بدورها كاملاً في خدمة حجاج بيت الله الرحمن".

علاقة تكاملية

أثنى مدير مكتب شؤون حجاج تونس عصام الهمامي على التسهيلات التي تقدّم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، وحجم التطور على مستوى البنية التحتية والذي أسهم في تسهيل رحلة الحاج، مشيداً بتعاون وزارة الحج والعمرة معهم في كل ما يتعلق بخدمة الحجاج.

وأدى أكثر من 10 آلاف حاج تونسي فريضة الحج هذا الموسم تمّت خدمتهم من خلال إكرام الضيف المنضوية تحت مطوفي حجاج الدول العربية.

ووصف الهمامي العلاقة مع مطوفي حجاج الدول العربية بأنها تكاملية، مما كان له أكبر الأثر في حصول بعثة حج تونس على جائزة لبّيتم البرونزية المقدمة من قبل وزارة الحج والعمرة، وهناك تنسيق وتعاون دائم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحاج التونسي منذ وصوله للأراضي السعودية وحتى مغادرته، مشيداً بالتطور الذي حصل على مستوى الخدمات، وهو ما لمسه هذا الموسم الاستثنائي، مؤكداً أن الحجاج أدوا نسكهم في ظل هذه الخدمات والتسهيلات بيسر وسهولة.

خدمات ومبادرات

فيما شدّد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) أ. محمد معاجيني على حرصهم الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

درجات الراحة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. سعودي عيد على سعيهم بكافة إمكاناتهم إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.