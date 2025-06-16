202 ألف بلاغ عن الحوادث المرورية

استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في استقبال ومباشرة بلاغات الحوادث المرورية في العام الماضي، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، إذ سجلت بلاغات الحوادث المرورية 202.514 بلاغا إسعافيا، في وقت فاقت البلاغات الإسعافية في مكة المكرمة بلاغات 11 منطقة أخرى مجتمعة بـ40%.

مباشرة البلاغات

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2024 بلاغات الحوادث المرورية التي باشرتها، حيث سجل إجمالي البلاغات 202.514 بلاغا، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من بلاغات الحوادث المرورية كأكثر مناطق المملكة بلاغات، إذ بلغ إجماليها 81.480 ألف بلاغ بـ40%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 58.839 ألف بلاغ بـ29%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 17.830 ألف بلاغ بـ9%، ومنطقة عسير رابعا، بإجمالي 10.891 ألف بلاغ بـ5%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 9147 بلاغ بـ4.51%، والقصيم سادسا، بإجمالي 5080 بلاغا بـ2.50%، وتبوك سابعا، بإجمالي 4806 بلاغا بـ2.37%.

بلاغات الجنوب

سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في بلاغات الحوادث المرورية التي باشرتها هيئة الهلال الأحمر، حيث بلغ إجمالي البلاغات فيها 1050 بلاغا بـ0.51%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 1720 بلاغا بـ0.84%، وجاءت الجوف ثالثا، بإجمالي 1917 بلاغا بـ0.94%، والباحة رابعا، بإجمالي 2041 بلاغا بـ1%، وحائل خامسا، بإجمالي 3029 بلاغا بـ1.49%، وجازان سادسا، بإجمالي 4684 بلاغا بـ2%.

وسجلت بلاغات الحوادث المرورية في مناطق الجنوب 19.336 ألف بلاغ، باشرتها فرق الهلال الأحمر، وتصدرت عسير أكثر مناطق الجنوب بلاغات بـ10.891 بلاغا بـ56%، وحلت منطقة جازان ثانيا، وجاءت الباحة ثالثا، ونجران أخيرا.

الأكثر بلاغات حوادث مرورية

مكة المكرمة: 81.480

الرياض: 58.839

الشرقية: 17.830

عسير: 10.891

المدينة المنورة: 9147

أقل المناطق بلاغات

الحدود الشمالية: 1050

نجران: 1720

الجوف: 1917

الباحة: 2041

حائل: 3029

نسب بلاغات مناطق الجنوب

عسير: 56%

جازان: 24%

الباحة: 11%

نجران: 9%