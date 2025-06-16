السعودية | أكثر من 4 آلاف مدرب سعودي معتمد من مؤسسة التدريب التقني في عام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حصل (4557) مدربًا ومدربة على بطاقة “مدرب معتمد” في عام 2024م من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تمكنهم من تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية في منشآت التدريب الأهلية، وذلك في إطار جهود المؤسسة؛ لتنظيم قطاع التدريب الأهلي، وضبط جودة الخدمات المقدمة من المنشآت التدريبية للمتدربين والمتدربات.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن بطاقة المدرب المعتمد التي تمنحها المؤسسة للأفراد المؤهلين الراغبين في مزاولة نشاط التدريب في منشآت التدريب الأهلية، تتم من خلال إكمال إجراءات التسجيل في بوابة الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

وأوضح أن الحصول على البطاقة يتطلب أن يكون صاحب الطلب سعوديًا، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الدبلوم المدعوم بخبرة، وأن يلتزم بمزاولة نشاط التدريب في المجالات المرخص له فيها فقط، وذلك من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة، علمًا أن مدة رخصة المدرب المعتمد سنتان قابلة للتجديد عند رغبة المستفيد.

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