وصول الحجاج الإيرانيين إلى مطار عرعر استعدادًا لمغادرتهم برًّا عبر منفذ جديدة عرعر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يونيو 2025, 8:47 صباحاً

في إطار الترتيبات التنظيمية المتكاملة التي تشرف عليها الجهات المعنية، وصل الحجاج الإيرانيون إلى مطار عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، تمهيدًا لانتقالهم برًّا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتيسير حركة مغادرة ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج، في ظل منظومة خدمية متكاملة تسودها روح التعاون والطمأنينة والانسيابية. ويُذكر أن منفذ جديدة عرعر يُعد من أبرز المنافذ البرية التي تسهم في تسهيل تنقُّل الحجاج والمعتمرين، ويشهد سنويًا جاهزية عالية لاستقبال وتوديع الحجاج من مختلف الجنسيات.

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