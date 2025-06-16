شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أدق الساعات الكونية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الشمس والقمر والنجوم هي أدق الساعات الكونية.

وقال الدكتور خالد الزعاق، أن الشمس استخدمها الإنسان لحساب ساعاته النهارية، والقمر لحساب أشهره، والنجوم لحساب مواسمه.

وأضاف: “ولأهمية هذه الساعات الشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية على تحركات الشمس المباشرة، في قوله سبحانه وتعالى “أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً”.

وتابع “الزعاق”: “كما ربطت الشريعة الإسلامية أشهرها على تحركات القمر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فعدوا ثلاثين يومًا”، مضيفًا: “كما أن الشريعة الإسلامية ربطت النجوم بالتفكر، في قوله سبحانه وتعالى “يتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك”.