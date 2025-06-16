شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحرس الوطني يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في مقر الوزارة، قادةَ الوزارة وكبار مسؤوليها من مدنيين وعسكريين، وعدداً من أمراء الأفواج، الذين قدّموا له التهنئة مناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأقدم وزير الحرس الوطني، على تهنئة الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما بادلهم التهنئة متمنياً للجميع دوام العون والتوفيق، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة.

وحضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة الحرس الوطني عبدالعزيز بن صالح المهنا، وعددٌ من مسؤولي الوزارة من مدنيين وعسكريين.