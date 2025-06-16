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وزير الحرس الوطني يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها.. فيديو

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وزير الحرس الوطني يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في مقر الوزارة، قادةَ الوزارة وكبار مسؤوليها من مدنيين وعسكريين، وعدداً من أمراء الأفواج، الذين قدّموا له التهنئة مناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأقدم وزير الحرس الوطني، على تهنئة الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما بادلهم التهنئة متمنياً للجميع دوام العون والتوفيق، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة.

وحضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة الحرس الوطني عبدالعزيز بن صالح المهنا، وعددٌ من مسؤولي الوزارة من مدنيين وعسكريين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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