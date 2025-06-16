شكرا لمتابعة خبر عن الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأحد، في عدد من مدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته على منصة “إكس”:” الأحساء أعلى درجة حرارة، بلغت 50 درجة مئوية، فيما جاءت الدمام في المرتبة الثانية بـ 48 درجة مئوية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، على محافظتي جدة ورابغ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة.

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