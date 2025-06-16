شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الرقابة النووية توضح أهدافها الرئيسية في حماية الإنسان والبيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم الأحد أن أهدافها الرئيسية تتركز في حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، بما في ذلك تلك الصادرة من المصادر الطبيعية، إلى جانب الرقابة الصارمة على المرافق النووية وكافة الأنشطة والممارسات الإشعاعية داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن أهدافها تشمل :

– حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة بما فيه تلك الصادرة من المصادر الطبيعية.

– مراقبة المرافق النووية والأنشطة والممارسات الإشعاعية.

– الإيفاء بالتزامات المملكة الدولية في مجالات عدم انتشار الأسلحة النووية والأمان النووي والأمن النووي.

وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، قد شددت في وقتٍ سابق على متابعتها المستمرة لأي مستجدات ذات صلة عبر قنوات الاتصال المعتمدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار حرصها على ضمان سلامة البيئة والأمن النووي والإشعاعي.

اقرأ أيضًا :