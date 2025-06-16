شكرا لمتابعة خبر عن مشرف تربوي يوضح أهم ما يجب أن يركز عليه الطالب في فترة الاختبارات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المشرف التربوي ومدرب تطوير الذات علي الكناني، أن فترة الاختبارات تعد من أهم المحطات في المسار الدراسي.

وقال الكناني خلال حديثه في برنامج صباح السعودية، إن هناك عدة عوامل يجب أن يركّز عليها الطالب خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن التنوع في المذاكرة من أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها.

ولفت إلى أن ربط المذاكرة بالأحداث يُكسب الطالب مهارات جديدة، كما نصح بالابتعاد عن التوتر والخوف والقلق.