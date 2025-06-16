شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تُقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة، حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، وذلك بمقر الرئيس للنيابة العامة في الرياض.

شهد الحفل حضور أصحاب الفضيلة، ورؤساء ومديري الإدارات ومنسوبي المقر الرئيس.

وأشاد معاليه بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام، والجهود المتكاملة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، التي جاءت بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة أيدها الله.