اخبار السعوديه

السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني 1/2
  • السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية ضبط النفس وخفض التصعيد، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا