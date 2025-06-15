خرمي يعايد منسوبي المدارس والطلاب ويشاركهم يومهم الدراسي

زار وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، يرافقه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع مدرسة حي الوادي المتوسطة للبنين، ومدرسة خارجة بن زيد الابتدائية، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، وشارك الطلاب والمعلمين يومهم الدراسي، كما اطمأن على سير الاختبارات، وذلك في إطار الجولات الميدانية الداعمة للعملية التعليمية.

يذكر أن الاختبارات النهائية لهذا الفصل تأتي مدمجة ضمن اليوم الدراسي، حيث يرى مختصون وتربويون أن إجراء الاختبارات في يوم عادي ينظم العملية التعليمية ويساعد على المراجعة مع الطلاب ويزيل رهبة الاختبارات عن الطلبة، ويخفف الضغوط على أولياء الأمور، ويدعم التركيز، كما يعكس ذلك التوجه نحو تطوير العملية التعليمية وتعزيز مفهوم التعلم المستمر وممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة بحسب إمكانات كل مدرسة وبحسب ما تحدده إدارات المدارس.