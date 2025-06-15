خرمي يعايد منسوبي المدارس والطلاب ويشاركهم يومهم الدراسي

يذكر أن الاختبارات النهائية لهذا الفصل تأتي مدمجة ضمن اليوم الدراسي، حيث يرى مختصون وتربويون أن إجراء الاختبارات في يوم عادي ينظم العملية التعليمية ويساعد على المراجعة مع الطلاب ويزيل رهبة الاختبارات عن الطلبة، ويخفف الضغوط على أولياء الأمور، ويدعم التركيز، كما يعكس ذلك التوجه نحو تطوير العملية التعليمية وتعزيز مفهوم التعلم المستمر وممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة بحسب إمكانات كل مدرسة وبحسب ما تحدده إدارات المدارس.
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