بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس

يدخل، اليوم الأحد 15 يونيو، قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس حيز التنفيذ ويستمر لمدة 3 أشهر، والذي تطلقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، إذ يحظر العمل تحت أشعة الشمس من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، وينص على منع العمل من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

ويأتي تطبيق القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

حماية العاملين

دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه القرار، للإسهام في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

وأعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا للوقاية من آثار التعرض للعمل في الأماكن الحارة، اعتمد على العديد من المراجع والمواصفات الفنية والقياسية الدولية ذات الصلة، مثل المدخلات ومصادر المعلومات.

آثار سلبية

شدد الدليل على ما تسببه مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري في مكان العمل من آثار سلبية وأمراض مهنية، خاصة مع طول مدة التعرض لها وتكراره، تم العمل على وضع ضوابط وتعليمات، للحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم.

أهداف لقرار الحظر

- تنظيم ساعات العمل.

- توفير بيئة عمل آمنة.

- رفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية.

- الحد من الإصابات والأمراض المهنية.

- حماية العاملين من الحوادث.

- تحسين وزيادة الإنتاجية.