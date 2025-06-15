مواجهة تسريب أسئلة الاختبارات بالتقنية

فيما أعلن عدد من الجامعات بمختلف المناطق فتح التسجيل عبر المنصة الموحدة «قبول» عقب انتهاء العام الدراسي نهاية شهر ذي القعدة، تبدأ اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث بالمدارس للمرة الأولى ضمن اليوم الدراسي. وأكد تربويون وتربويات لـ« دوت الخليج » أمس، حرص كل مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية، على تفعيل خطط تهيئة شاملة للاختبارات المركزية، واليوم الدراسي المكتمل، وأن تلك الاستعدادات في تنفيذ الخطط، بدأت منذ وقت مبكر.

منصة اختبار

كانت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، نفذت لقاءات مباشرة مع مديري ومديرات المدارس، لتوضيح التنظيمات الوزارية للاختبارات بوجه عام، والاختبارات المركزية بوجه خاص، والصفوف المستهدفة بالتطبيق (الصف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط)، من حيث الدخول على منصة «اختبار» الرقمية، وآلية تحميل وطباعة الأسئلة وفق الخطة الزمنية الصادرة من وزارة التعليم، وكذلك تبليغ المدارس وتعريفها بآلية إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي، بما يضمن تقديم الدعم اللازم للطلاب، واستثمار اليوم الدراسي في أداء الاختبارات، وتعزيز عمليات التعلم، مع الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات من خلال تنسيق توقيت الخروج الموحد مع أولياء أمورهم.

تقديم الدعم

شددت إدارات التعليم على تقديم الدعم للمدارس التي تواجه صعوبات تقنية في الدخول إلى منصة «اختبار»، وتوفير الحلول المناسبة بالتنسيق مع فريق الدعم التقني الوزاري، بما يضمن طباعة الأسئلة بسرية وسلامة تامة عند مواجهة أي تحديات تقنية، وإعداد خطة لتوفير الدعم الفني من خلال المشرفين الداعمين للمدارس، مع التأكيد على أن جميع المدارس، قد أكملت استعداداتها لإنهاء أعمالها وإعلان النتائج في آخر يوم للاختبارات، وهو يوم الإثنين الـ27 من ذي الحجة الجاري، على أن تبدأ مباشرة في اليوم التالي، الثلاثاء الـ28 من شهر ذي الحجة الجاري اختبارات الدور الثاني، والمتابعة الدقيقة لعمليات إدخال نتائج الطلاب والطالبات في نظام «نور» بشكل يومي، لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد.

تعليمات الاختبارات

وجهت إدارات التعليم في المناطق والمدارس بتطبيق تعليمات الاختبارات النهائية للفصل الثالث واختبارات الدور الثاني، وتطبيق الاختبارات المركزية، وجاء التوجيه للمرة الأولى يحمل عددا من القرارات التي تتضمن أن يكون الاختبار ضمن اليوم الدراسي، وأداء اختبارات مركزية لعدد من الصفوف الدراسية، إضافة إلى اختبار الطلاب الراسبين في الأسبوع الأخير قبل انتهاء العام الدراسي غرة محرم.

أكدت الضوابط أنه إذا كانت مواد الرسوب في الاختبار النهائي للفصل الثالث كثيرة، فيختبر الراسبون بعضها في الأيام الثلاثة المحددة لاختبارات الدور الثاني، وبعضها عند بداية العام الدراسي الجديد، أو تؤجل كلها مع بداية العام الدراسي القادم.

وتضمنت التعليمات تطبيق اختبارات مركزية بالصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وفي الصف السادس والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

خطط للاختبارات

01- تعريف الطلبة والمجتمع المدرسي والمحلي بالاختبارات المركزية واليوم الدراسي المكتمل.

02- تحفيز الطلبة لأقرانهم في تكوين اتجاهات إيجابية نحوهما من خلال المجلس الطلابي.

03- عقد مجلس أولياء الأمور للتوعية بأهميتهما، وتنفيذ خطط التدخلات التربوية لحل مشكلات الطلبة التعليمية.

04- استثمار المنصات الرسمية لتوعية أولياء الأمور بمهارات الاستذكار المعينة في رفع المستوى التحصيلي لأبنائهم.

05- استثمار الحصص الدراسية للتوعية بأهمية الاستعداد الجاد للاختبارات المركزية واليوم الدراسي المكتمل.

06- تزويد الطلبة بالمهارات التربوية مثل مهارات الاستذكار الجيد ومهارات التغلب على قلق الاختبارات وتقديم الدعم النفسي لهم.

07- تكثيف الأنشطة المعززة لقيم التسامح والإيجابية والمثابرة والانضباط لدى الطلبة.

08- تفعيل أساليب التوجيه الجمعي والفردي للتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض الطلبة.