السعودية | وزير الحج والعمرة يطمئن رئيس بعثة الحج الإيرانية على مغادرة طلائع الحجاج الإيرانيين منفذ جديدة عرعر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اتصالًا هاتفيًا، برئيس هيئة الحج والعمرة والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي بيات، طمأنه خلاله على سلامة وانسيابية خطة انتقال الحجاج في جميع مراحلها، بدءًا من مغادرتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، وانتهاءً بمنفذ جديدة عرعر البري، وذلك إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد -حفظهما الله- بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وعبّر الدكتور علي بيات عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما أحيط به الحجاج الإيرانيون من رعاية واهتمام طوال فترة وجودهم في المملكة، كما ثمّن حرص معالي وزير الحج والعمرة ومتابعته المستمرة لتيسير إجراءاتهم وضمان راحتهم في جميع مراحل الرحلة.

يُذكر أن أول فوج من الحجاج الإيرانيين قد غادر اليوم الأحد، ضمن مراحل تنفيذ الخطة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، وتتابعها غرفة عمليات خاصة وفّرت الرعاية والخدمات للحجاج حتى لحظة مغادرتهم.

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