السعودية | النيابة العامة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بحضور معالي وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في المقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض.

شهد الحفل حضور أصحاب الفضيلة، ورؤساء ومديري الإدارات ومنسوبي المقر الرئيس.

أشاد معاليه بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام، والجهود المتكاملة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، والتي جاءت بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة – أيدها الله

نسخ الرابط تم نسخ الرابط