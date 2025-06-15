اخبار السعوديه

الجوزاء الرشيدي من طفلة هاوية لركوب الخيل إلى خيالة ومدربة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الجوزاء الرشيدي من طفلة هاوية لركوب الخيل إلى خيالة ومدربة .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الجوزاء الرشيدي من طفلة هاوية لركوب الخيل إلى خيالة ومدربة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحولت هواية شابة من القصيم تدعي الجوزاء الرشيدي، إلى قصة ملهمة في ركوب الخيل بعد نقلة نوعية حققتها في مجال التدريب.

وقالت الجوزاء، خلال لقاء المذاع مع قناة العربية: “لي في هذا المجال تقريبا سبع سنوات بعد حصولي على خبرة في التدريب على ركوب الخيل، شغالين حاليا على فريق نسائي لقدرة التحمل”.

وتابعت: “بدايتي في هذا المجال كانت منذ الطفولة، وحينما كبرت قررت بعد ذلك إجادة ركوب الخيل وتدريب نفسي، وأطمح في تمثيل المملكة دوليًا وتحقيق مراكز متقدمة عالميًا”.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا