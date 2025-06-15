شكرا لمتابعة خبر عن الجوزاء الرشيدي من طفلة هاوية لركوب الخيل إلى خيالة ومدربة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحولت هواية شابة من القصيم تدعي الجوزاء الرشيدي، إلى قصة ملهمة في ركوب الخيل بعد نقلة نوعية حققتها في مجال التدريب.

وقالت الجوزاء، خلال لقاء المذاع مع قناة العربية: “لي في هذا المجال تقريبا سبع سنوات بعد حصولي على خبرة في التدريب على ركوب الخيل، شغالين حاليا على فريق نسائي لقدرة التحمل”.

وتابعت: “بدايتي في هذا المجال كانت منذ الطفولة، وحينما كبرت قررت بعد ذلك إجادة ركوب الخيل وتدريب نفسي، وأطمح في تمثيل المملكة دوليًا وتحقيق مراكز متقدمة عالميًا”.