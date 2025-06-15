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الخطوط السورية: تأمين ركاب رحلة الشارقة دمشق بعد هبوطها في مطار تبوك

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الخطوط السورية: تأمين ركاب رحلة الشارقة دمشق بعد هبوطها في مطار تبوك

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن هبوط إحدى رحلاتها القادمة من الشارقة إلى دمشق اضطراريًا في مطار تبوك، وذلك نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء جاء للحفاظ على سلامة الركاب والطواقم، مؤكدة أنه قد تم تأمينهم واستقبالهم في أحد فنادق مدينة تبوك.

وكانت السلطات السورية قد فرضت قيودًا على الحركة الجوية، ما أدى لتعليق الرحلات ومنع الطيران عبر مسارات مباشرة من الأراضي السورية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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