شكرا لمتابعة خبر عن أولى رحلات الحجاج الإيرانيين تغادر إلى مطار عرعر.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت أولى رحلات الحجاج الإيرانيين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، متجهة إلى مطار عرعر.

ويأتي ذلك في إطار الترتيبات الخاصة بعودتهم إلى بلادهم بعد أداء مناسك الحج، ومن المقرر أن يستكمل الحجاج رحلتهم براً عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي وصولاً إلى إيران.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن جهود تسهيل عودة الحجاج بأمان ويسر، وفق الخطط التنظيمية المعدة لهذا الغرض.