شكرا لمتابعة خبر عن مواطن: دفعت أكثر من 400 ألف ريال في الزواج لأني ما كنت شجاع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن زياد النمري، ناشط بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تكلفة زواجه، مشيرًا إلى أنها تجاوزت 400 ألف ريال، مؤكدًا أن حجم التكاليف يعود في النهاية إلى قرارات الفرد .

وقال في حديثه: “بالنسبة لي، كلفني الزواج أكثر من 400 ألف وكل شيء يعتمد على الشخص، وأنا ما كنت شجاع كفاية لاتخاذ قرار إن الزواج يكون مختصر.”

تصريحه لاقي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلاً: كل واحد وظروفه فيه ناس تتزوج ب ٥ و ١٠ و ٣٠ .