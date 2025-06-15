شكرا لمتابعة خبر عن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها في 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (5) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم، للرجال والنساء في مركز المضة بمحافظة خميس مشيط، وللنساء في محافظة طريب لمدة أربعة أيام لكل منهما، فيما تقدم خدماتها بمنطقة الباحة يوم الثلاثاء للنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة قلوة، ويوم الأربعاء في مجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة قلوة لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في المدرسة المتوسطة بهجرة ضمينة والخنقة بمحافظة أبانات لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعدُّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.