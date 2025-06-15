شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن فهد يودّع جدته هيا العساف ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيا بنت عساف العساف، فجر يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025م، 17 ذو القعدة 1446هـ والفقيدة هي والدة الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم، حرم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله، وجدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وشارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد في مراسم دفن جدته هيا بنت عساف العساف، وسط حضور من أفراد الأسرة الكريمة وأصدقاء ومعارف الفقيدة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

وسادت حالة من الحزن والأسى في الأوساط الاجتماعية والأسرية في المملكة، بعد انتشار نبأ وفاة هيا بنت عساف العساف، نظرًا لما كانت تمثله من مكانة كبيرة في المجتمع، وعلاقتها الوثيقة بأسرة آل سعود.

وكانت الفقيدة رمزًا للوقار والكرم، وعُرفت بحسن التربية والأصالة، التي انعكست على أبنائها وأحفادها، فتركت أثرًا طيبًا وسيرة عطرة ستظل خالدة في ذاكرة من عرفوها.