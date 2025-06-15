3 كراتين مياه زمزم للفرد عبر تطبيق نسك

أطلق تطبيق نسك لأول مرة خدمة طلب عبوات مياه زمزم، مدفوعًا عبر التطبيق، ويتم إيصالها لجميع مناطق المملكة في مبادرة جديدة لقيت استحسان الكثير، حيث يتم إيصال الكراتين عبارة عن عبوات صغيرة 330 مل بسعر 48 ريالا للكرتون الواحد، والحد الأقصى 3 كراتين شهريًا لكل مستخدم، ومدة التوصيل بين 5 إلى 10 أيام.

دون مشقة

أوضح المعلم، عبدالعزيز الغامدي، أن الخدمة الجديدة التي أطلقها تطبيق نسك إتاحة للجميع فرصة الحصول على ماء زمزم بدون مشقة أو الذهاب لمكة لشرائها، حيث في هذه المبادرة تتميز بالسهولة والراحة وشمولية الخدمة لجميع مناطق السعودية، ولا تقتصر على مكة فقط، فيما يرى سيف الحربي أن بيع مياه زمزم في كراتين مختومة، ومعتمدة من الجهات الرسمية يُعد خطوة مهمة في الحفاظ على قدسية هذه المياه، ومنع أي حالات غش أو استغلال، ومن أبرز الفوائد ضمان المصدر الأصلي تحت إشراف الجهات المختصة، مما يمنع التلاعب أو خلطها بمياه عادية.

رقابة رسمية

أكدت فاطمة المالكي أن بيع مياه زمزم عن طريق تطبيق نسك يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، حيث تخضع لمعايير صحية دقيقة، مما يقلل من مخاطر التلوث أو سوء التخزين فضلا عن دعم جهود الرقابة عن طريق تسهيل تتبع المنتج من مصدره وحتى المستهلك، مما يعزز الرقابة الرسمية على الأسواق.

من جهته أكد استشاري الإمراض الباطنية، الدكتور محمد علي، أن مياه زمزم غنية بالعناصر المفيدة، حيث تحتوى على معادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، مما يجعلها مفيدة للصحة العامة، وتتميز بأنها أكثر المياه نقاوة فضلا عن خلوها من الملوثات وقدرتها الفريدة على مقاومة نمو البكتيريا.

خطوات الطلب

1- فتح تطبيق «نسك».

2- الانتقال إلى قائمة «الخدمات» أو «ماء زمزم».

3- اختيار الكمية المطلوبة «كل كرتون يحوي 24 عبوة».

4- إضافة إلى السلة وأكمل عملية الدفع.

5- استلام الطلب خلال 5–10 أيام.