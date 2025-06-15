سفلتة وإنارة مخطط لارا تنتظران التنفيذ

طالب سكان مخطط لارا بالعريسة في منطقة نجران بتنفيذ السفلتة وتركيب الإنارة، حيث يواجهون معاناة يومية جراء الغبار الكثيف المتصاعد نتيجة مرور السيارات بسرعات عالية. ويتسبب الغبار المستمر في العديد من المشاكل الصحية للسكان، أبرزها أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، فضلًا عن الأثر السلبي على نظافة المنازل.

من جهتها، أوضحت أمانة نجران لـ«دوت الخليج» أنه تمت دراسة طلب استكمال سفلتة مخطط لارا، وسيتم إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حين توافر اعتمادات مالية، وحسب الأولويات.

غياب السفلتة

يقول المواطن جابر حمد آل زمانان: «يعاني سكان المخطط غياب سفلتة الطريق الذي يقع بمحاذاة ما يقارب 20 فيلا تقطنها عدد من الأسر، وجميعهم يواجهون المعاناة نفسها من الغبار الكثيف المتصاعد يوميًا نتيجة مرور السيارات بسرعات عالية، ولا سيما من قِبل المراهقين الذين يقودون دون أدنى قدر من المسؤولية، مما يعرض حياة السكان للخطر، خصوصًا الأطفال وكبار السن. كما أن الغبار المتصاعد بشكل دائم يتسبب في مشاكل صحية عديدة للسكان، أبرزها أمراض الجهاز التنفسي والحساسية.

انتظار التنفيذ

لفت المواطن منصر مهدي بالحارث إلى أن أهالي حي لارا تقدموا بخطاب إلى أمانة نجران، يطالبون فيه بتنفيذ مشروع سفلتة وإنارة الطريق، وتلقوا إشعارات نصية من الأمانة تفيد بسير المعاملة، حيث تمت إحالتها إلى وكالة التعمير والمشاريع، ثم إلى إدارة دراسة المشاريع، وأخيرًا إلى قسم دراسة مشاريع الطرق والإنارة، وزار المهندس الموقع لمعاينته، إلا أنه لم يتم تنفيذ مشروع السفلتة والإنارة حتى اليوم. وقال: «نطالب بسرعة تنفيذ المشروع، لما له من أثر كبير في تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة».

معاناة يومية

أكد المواطن محسن أحمد آل رجب أن غياب الإنارة على الطريق يتسبب في معاناة يومية، ويؤثر سلبيا على حياة السكان. فمع غروب الشمس، يتحول الطريق إلى مساحة مظلمة تمامًا. وطالب الجهات المختصة بسرعة تركيب أعمدة إنارة على طول الطريق، مؤكدًا أن الإنارة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز السلامة وجودة الحياة داخل الأحياء السكنية، فالإنارة ليست مجرد وسيلة للإضاءة الليلية، بل عنصر مهم يخدم السكان. كما أن وجود إنارة جيدة في الشوارع والممرات يقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، ويسهّل حركة المشاة والمركبات.