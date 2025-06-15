أسهمت برامج الدعم في رفع جودة الحياة، والتي انعكست إيجابا على أفراد المجتمع، نظير نجاح الجهود الاستباقية لمعالجة توفر الأدوية، وتفادي انقطاع 573 مستحضرا، إذ بلغت نسبة توفر الأدوية المسجلة المطلوبة 98%، والأدوية المتوفرة في الأسواق المحلية 96%، في وقت أثمر تطبيق نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، عن حصول 20 مصنعا محليا جديدا، على 74 شهادة إذن بالتسويق لـ270 جهازا ومستلزما طبيا، وبلغ رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة 95%.

7489 إنذارا

كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء للعام الماضي، رصد 7489 إنذارا وبلاغا محليا ودوليا متعلقا بسلامة الغذاء، بواقع 20 بلاغا غذائيا يوميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ورصد ومتابعة 1484 بلاغا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومتابعة 483 بلاغا على نظام تيقظ الغذائي، وإعداد 263 رأيا علميا مبنيا على أسس وتقييم مخاطر الغذاء، وتقييم سلامة ومأمونية 287 منتجا غذائيا، و9044 رأيا فنيا لمنتج غذائي لضمان سلامة المنتجات، وتقييم 2368 منتجا، تشمل 1120 منتجا غذائيا، و965 منتجا علفيا، و283 مبيد آفات صحة عامة، و1499 تقييما فنيا للأعلاف، وقدمت الهيئة 53 اختبار كفاءة لمجالات الغذاء والتجميل، إلى مختبرات الهيئة الرقابية، والمختبرات الخاصة المرخصة.

تسعير المستحضرات

استنفرت هيئة الغذاء والدواء جهودها في تسعير ومراجعة أسعار المستحضرات الصيدلانية، حيث تم تسعير 572 مستحضرا صيدلانيا، شملت 61 مستحضرا مبتكرا، و55 مستحضرا حيوانيا، و428 مستحضرا جنسيا، و19 مستحضرا حيويا مشابها، و9 مستحضرات صحية، ومراجعة أسعار 954 مستحضرا صيدلانيا، تم تخفيض أسعار 75 منها، وإعادة النظر في أسعار 344 مستحضرا، شملت 206 لشركات محلية، مقابل 138 لشركات أجنبية، ومعالجة 138 اعتراضا على أسعار المستحضرات الصيدلانية، شملت 127 اعتراضا أول، مقابل 11 اعتراضا ثانيا، وتعيين 8 مستحضرات يتيمة، و10 مستحضرات واعدة، و25 مستحضرا للتجسير أو التوثيق.

%4 عدم مطابقة

بلغ رفع كفاءة برنامج متابعة منتجات التجميل 70%، من خلال استقبال 7234 حالة، وتقييم 4977 منتجا، وأثبتت النتائج، عدم مطابقة 4% من المنتجات للوائح الفنية والمواصفات، ضمن مشاريع البرامج المختلفة، وإصدار 259 رخصة فسح للمستحضرات الخاضعة للرقابة، وسجلت البلاغات على المنتجات الخاضعة للرقابة 663 بلاغا، وتصدرت البلاغات التجميلية بـ52%، وحلت البلاغات الغذائية ثانيا بـ34%، والبلاغات الدوائية ثالثا بـ10%، وبلاغات أجهزة طبية رابعا بـ4%.

753 بلاغا

استقبلت الهيئة وعالجت 753 بلاغ جودة من الممارسين الصحيين والعامة، و194 بلاغ جودة مقدم من الشركات، وإصدار 20 أمر سحب، و14 تعميم استدعاء لمستحضرات صيدلانية بسبب خلل في الجودة، وتحقيق 98 تقرير إشارة سلامة دوائية، وتضمين 26 مستحضرا ضمن برامج المتابعة بعد التسويق، وتسجيل 158 مسؤول تيقظ دوائي، وتقييم سلامة 204 مستحضرات في برنامج المراقبة الاستباقية لسلامة الأدوية بعد التسويق.

إحصاءات

%96 الأدوية المتوفرة في الأسواق المحلية

%98 توفر الأدوية المسجلة المطلوبة

7489 إنذارا وبلاغا محليا ودوليا

1120 منتجا غذائيا جرى تقييمها

483 بلاغا على نظام تيقظ الغذائي

572 مستحضرا صيدلانيا تم تسعيرها

مراجعة أسعار 954 مستحضرا صيدلانيا

753 بلاغ جودة من الممارسين الصحيين والعامة

تقييم سلامة ومأمونية 287 منتجا غذائيا

663 بلاغا على المنتجات الخاضعة للرقابة

%52 من البلاغات تجميلية