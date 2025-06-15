السعودية | أكثر من 500 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة يبدؤون اختباراتهم لنهاية العام الدراسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بدأ أكثر من 500 ألف من طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم، تأدية الاختبارات التحريرية والمركزية للفصل الثالث من العام الدراسي 1446هـ، التي تُجرى خلال اليوم الدراسي، وأدّى الطلبة اختبارات اليوم الأول بمعنويات مرتفعة، وسط تهيئة مناسبة وفّرتها لهم مدارسهم.

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث شهدت أداءً مميزًا من الطلبة؛ مما يعكس استعدادهم الجيد واهتمام ودعم أسرهم خلال الفترة الماضية، وهو ما سيتوّج -بإذن الله- بالنجاح والتفوق.

وأضافت أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب التوعية الصحية خلال فترة الاختبارات، كما تعمل المدارس من خلال هيئاتها التعليمية والإدارية ولجان الاختبارات على تقديم حصص معالجة الفاقد التعليمي بشكل يومي، واستكمال أعمال التصحيح والرصد والمراجعة أولًا بأول، لضمان الدقة في التقييم.

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