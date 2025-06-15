السعودية | محافظ الخرج يستقبل منسوبي المحافظة المهنئين بعيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه اليوم، وكيل المحافظة المكلف ومديري الإدارات ومنسوبي المحافظة الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الأضحى.

وقد بادلهم سمو المحافظ التهنئة، حاثًّا على استمرار الجهود في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم في المحافظة.

وسأل سموّه الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة والوطن ينعم برخاء وطمأنينة في ظل القيادة الحكيمة.

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