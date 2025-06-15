السعودية | مفتي عام المملكة وأعضاء اللجنة الدائمة يباشرون عملهم في مقر الرئاسة بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - باشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى عملهم اليوم، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.

ويستقبل سماحته وأصحاب المعالي والفضيلة المشايخ أعضاء اللجنة، المستفتيين والمراجعين بمكاتبهم في مقر الرئاسة بالطائف، أو من خلال هواتفهم المباشرة، أو عبر موقعهم الإلكتروني، أو الاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888.

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