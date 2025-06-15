السعودية | أكثر من 260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث بالأحساء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بالأحساء اليوم، 262 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وسط اكتمال استعدادات منظومة الاختبارات من الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة والمدارس.

وأوضحت إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري بتعليم الأحساء أن الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ شمل تنفيذ لقاء مباشر مع مديري ومديرات المدارس؛ لتوضيح التنظيمات الوزارية للاختبارات بوجه عام، والاختبارات المركزية بوجه خاص، والصفوف المستهدفة بالتطبيق (الصف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط)، من حيث الدخول على منصة “اختبار” الرقمية، وآلية تحميل وطباعة الأسئلة وفق الخطة الزمنية الصادرة من وزارة التعليم.

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