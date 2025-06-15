السعودية | من الساعة 12 ظهرًا ..بدء تطبيق قرار حظر العمل عن تحت أشعة الشمس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن البدء بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم الأحد 19 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 15 يونيو 2025م، حتى يوم الأحد 23 ربيع الأول 1447 هـ الموافق ‎15‏ سبتمبر 2025م من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً