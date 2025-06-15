السعودية | من الساعة 12 ظهرًا ..بدء تطبيق قرار حظر العمل عن تحت أشعة الشمس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن من الساعة 12 ظهرًا ..بدء تطبيق قرار حظر العمل عن تحت أشعة الشمس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن البدء بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم الأحد 19 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 15 يونيو 2025م، حتى يوم الأحد 23 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 15 سبتمبر 2025م من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً
ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس
نسخ الرابط تم نسخ الرابط