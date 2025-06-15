شكرا لقرائتكم خبر عسير تستقبل زوّار “صيف السعودية 2025” بأجواء باردة وتجارب استثنائية في قلب الطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ انطلاق برنامج صيف السعودية 2025 تحت شعار “لوّن صيفك”، تشهد منطقة عسير إقبالًا متزايدًا من الزوار والسياح الباحثين عن الأجواء الباردة والتجارب الطبيعية والثقافية التي تميز المنطقة، في موسم صيفي حافل بالفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع الفئات والأعمار.

وتتألق عسير هذا الموسم بوجهات جبلية ساحرة وفعاليات متنوعة تستثمر الطقس المعتدل الذي تنفرد به المنطقة صيفًا، لتقدم تجربة سياحية متكاملة تمزج بين المغامرة والاسترخاء، التراث والطبيعة، الأصالة والحداثة. وتأتي هذه الجاذبية بالتزامن مع عروض مميزة يقدمها شركاء القطاع السياحي من فنادق، منتجعات، مزارات ومطاعم، في إطار دعم السياحة الداخلية وتعزيز التجارب المحلية.

ومن أبرز الوجهات التي تشهد إقبالًا واسعًا خلال هذه الفترة:

قرية المفتاحة في أبها، والتي تجمع بين الجمال المعماري للبيوت التراثية والفنون المعاصرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بزيارة مركز الملك فهد الثقافي ومتحف قصر المفتاحة، والتجول في محلات العسل والتحف والمأكولات الشعبية، وسط أجواء ثقافية أصيلة.

منتزه الحبلة، الذي يُعد من أبرز المعالم الطبيعية في عسير، ويتيح للزوار تجربة التليفريك المعلّق فوق منحدرات شاهقة، والتخييم بين الأشجار، واستكشاف الشلالات والمرتفعات، مع مرافق متكاملة تضم مطاعم ومقاهي وأماكن ترفيهية للعائلات.

مزرعة الليوان، التي تقدم تجربة فريدة للباحثين عن الهدوء والارتباط بالطبيعة، من خلال الإقامة في نُزل ريفي وسط المزرعة، وتجربة مأكولات تقليدية في أجواء مستوحاة من تاريخ المنطقة.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار «لوّن صيفك»، ويمتد حتى سبتمبر 2025، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى «موسم جدة» و«موسم عسير» اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.