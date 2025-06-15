عسير تستقبل زوّار “صيف السعودية 2025” بأجواء باردة وتجارب استثنائية في قلب الطبيعة

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وتتألق عسير هذا الموسم بوجهات جبلية ساحرة وفعاليات متنوعة تستثمر الطقس المعتدل الذي تنفرد به المنطقة صيفًا، لتقدم تجربة سياحية متكاملة تمزج بين المغامرة والاسترخاء، التراث والطبيعة، الأصالة والحداثة. وتأتي هذه الجاذبية بالتزامن مع عروض مميزة يقدمها شركاء القطاع السياحي من فنادق، منتجعات، مزارات ومطاعم، في إطار دعم السياحة الداخلية وتعزيز التجارب المحلية.
ومن أبرز الوجهات التي تشهد إقبالًا واسعًا خلال هذه الفترة:
- قرية المفتاحة في أبها، والتي تجمع بين الجمال المعماري للبيوت التراثية والفنون المعاصرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بزيارة مركز الملك فهد الثقافي ومتحف قصر المفتاحة، والتجول في محلات العسل والتحف والمأكولات الشعبية، وسط أجواء ثقافية أصيلة.
- منتزه الحبلة، الذي يُعد من أبرز المعالم الطبيعية في عسير، ويتيح للزوار تجربة التليفريك المعلّق فوق منحدرات شاهقة، والتخييم بين الأشجار، واستكشاف الشلالات والمرتفعات، مع مرافق متكاملة تضم مطاعم ومقاهي وأماكن ترفيهية للعائلات.
- مزرعة الليوان، التي تقدم تجربة فريدة للباحثين عن الهدوء والارتباط بالطبيعة، من خلال الإقامة في نُزل ريفي وسط المزرعة، وتجربة مأكولات تقليدية في أجواء مستوحاة من تاريخ المنطقة.
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