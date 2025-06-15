شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يصدر تنويها بشأن حركة الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تنويهًا أوضح فيه أن حركة الرحلات من وإلى المطار تسير بشكل طبيعي، باستثناء بعض الرحلات المتجهة إلى دول متأثرة بالأحداث الراهنة.

وجاء في التنويه الذي نُشر على الصفحة الرسمية للمطار: “نود الإحاطة بأن حركة الرحلات من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي تسير بشكل منتظم، باستثناء الرحلات المتجهة إلى بعض الدول المتأثرة بالأحداث الراهنة”.

وناشد المطار المسافرين إلى تلك الوجهات بضرورة التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات الرحلات، مشددًا على أهمية متابعة القنوات الرسمية للمطار للحصول على المعلومات الدقيقة.

وأضاف : “كما نأمل من المسافرين إلى بعض الدول المتأثرة بالأحداث التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات رحلاتهم، وتؤكد أهمية متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والإجابة على استفساراتهم، نقدر تفهمكم وتعاونكم”.