شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: فرق الحرارة بين المدن والبر يصل إلى 6 درجات ليلاً.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن هناك فرقًا كبيرًا في درجات الحرارة بين المناطق داخل المدن وتلك الواقعة في البر، خاصة خلال فترات الليل، مشيرًا إلى أن الفارق قد يصل إلى ست درجات مئوية نزولًا.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: ” من يكشت ليلًا في البر يلاحظ هذا سواء صيفًا أو شتاءً، كلما كانت الأرض يغلب على طبيعتها الرمال كان الفارق أكثر” .

كما نصح الحصيني في نهاية حديثه محبي التخييم بالاستمتاع بالأجواء والحرص على لأوراد الشرعية .