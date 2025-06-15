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الشيخ الشبل يوضح: هل النفقة على الأهل تُعد صدقة؟ .. فيديو

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الشيخ الشبل يوضح: هل النفقة على الأهل تُعد صدقة؟ .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكّد الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، أن النفقة التي يبذلها المسلم على أهله من الزوجة والأبناء، بل وحتى الوالدين، تُعدّ من الصدقات إذا نوى بها وجه الله تعالى

واستدل بحديث النبي ﷺ:”إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة”، وهو حديث صحيح ورد في الصحيحين، ويُعد من الأحاديث الجامعة التي تدل على عظيم أجر الإنفاق على الأسرة.

وأوضح الشيخ الشبل أن النفقة تشمل الطعام والكساء والمسكن، وكل ما يلزم الحياة الكريمة، بشرط أن يكون ذلك بنية خالصة لوجه الله، دون رياء أو من، وكذلك باعتبارها صدقة وليست زكاة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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