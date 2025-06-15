شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشبل يوضح: هل النفقة على الأهل تُعد صدقة؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكّد الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، أن النفقة التي يبذلها المسلم على أهله من الزوجة والأبناء، بل وحتى الوالدين، تُعدّ من الصدقات إذا نوى بها وجه الله تعالى

واستدل بحديث النبي ﷺ:”إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة”، وهو حديث صحيح ورد في الصحيحين، ويُعد من الأحاديث الجامعة التي تدل على عظيم أجر الإنفاق على الأسرة.

وأوضح الشيخ الشبل أن النفقة تشمل الطعام والكساء والمسكن، وكل ما يلزم الحياة الكريمة، بشرط أن يكون ذلك بنية خالصة لوجه الله، دون رياء أو من، وكذلك باعتبارها صدقة وليست زكاة.