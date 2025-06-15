ضبط 9639 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 9639 مخالفًا، منهم 5625 مخالفًا لنظام الإقامة، و2797 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1217 مخالفًا لنظام العمل.
ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1117 شخصًا، 28% منهم يمنيو الجنسية، و72 % إثيوبيو الجنسية. كما تم ضبط 35 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثا: تم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14402 وافد مخالف، منهم 13364 رجلا، و1038 امرأة.
خامسا: تمت إحالة 8630 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية، للحصول على وثائق سفر، وإحالة 840 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7657 مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يُسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.
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