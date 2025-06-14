شكرا لمتابعة خبر عن لحظة سقوط رجل تحت عجلات شيول في محافظة بلقرن تُثير الذعر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في حادثة مروعة شهدتها محافظة بلقرن، نجا رجل بأعجوبة من الموت بعدما سقط تحت عجلات شيول أثناء سيره في أحد الطرقات.

أظهر المقطع المتداول لحظة السقوط الصادمة، قبل أن يفاجئ الجميع بخروجه سالمًا من تحت المركبة الثقيلة، وسط ذهول المارة.

وسرعان ما اشتعلت منصات التواصل بالتعليقات، حيث اعتبر البعض أن ما حدث “معجزة حقيقية”، فيما تساءل آخرون عن مدى الالتزام بإجراءات السلامة عند تشغيل ونقل الآليات الثقيلة.

وغرّد أحد المتابعين قائلاً: “كيف الشيول ما انتبه له؟ وين صوت الآلة؟”، بينما دعا آخرون إلى محاسبة السائق والجهات المسؤولة عن تأمين الطرق.

وطالب مغردون بضرورة تقييد حركة مثل هذه المركبات داخل المدن، مشيرين إلى أن “الشيول” يجب أن يتم نقله عبر اللوبد لا أن يُترك يسير في الطرق العامة، لما يشكله من خطر كبير على المارة، خاصة في المناطق السكنية والمزدحمة.